Евросоюз не хочет видеть Россию в G7

Европейский союз выступает против возвращения России в G7, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.

Согласно мнению Брюсселя, это не может произойти до тех пор, пока не будут устранены причины, которые спровоцировали исключение России из формата.

Отмечается, что Евросоюз считает, что поводы, которые послужили исключению страны из «восьмерки» в 2014 году остаются по сей день. В связи с этим, ЕС остается против идеи приглашения России в «семерку».

По мнению участников формата, РФ также не стоит приглашать на встречи семерки до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия. В противном случае, будет проявлена слабость.

Он добавил, что для встречи с Москвой существует формат G20.

Ранее Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7.