Die Welt: президент Словакии назвала Россию важным глобальным игроком

Президент Словакии Зузана Чапутова в интервью Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung рассказала в том числе об отношении к России.

По ее словам, Словакия воспринимает Россию как «важного глобального игрока», с которым страна должна стараться вести конструктивный диалог. Но это не должно происходить за счет ценностей, согласно которым живет Евросоюз. Чапутова заметила, что в отношении ситуации с Украиной страна разделяет позицию ЕС и считает, что санкционные ограничения в отношении России должны продолжать действовать до восстановления нормального положения вещей, т.е. до выполнения минских соглашений.

Президент также ответила на вопрос о попытках России оказать политическое влияние на Словакию. Чапутова заявила, что уже давно новостные агентства Европы сообщают о том, что российская сторона якобы пытается оказать влияние на общественное мнение при помощи ложных сообщений. Она подчеркнула, что это действительно происходит, а также напомнила о российском дипломате, которого выслали с территории Словакии за то, что его деятельность противоречила обычным дипломатическим задачам.