Украинское посольство в США обратилось к G7 по поводу России

Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России. Об этом сообщается в соцсетях дипмиссии.

Отмечается, что посольство призвало лидеров стран «Большой семерки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».

Они напомнили, что страну исключили из G8 из-за ситуации с Крымом и Донбассом.

Дипломаты назвали Россию агрессором и предложили G7 заставить ее совместными усилиями уважать мировой порядок.

Ранее сообщалось, что источник в ЕС назвал слабостью приглашение России в G7.