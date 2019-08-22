Украинское посольство в США обратилось к G7 по поводу России
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Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России. Об этом сообщается в соцсетях дипмиссии.
Отмечается, что посольство призвало лидеров стран «Большой семерки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».
Они напомнили, что страну исключили из G8 из-за ситуации с Крымом и Донбассом.
Дипломаты назвали Россию агрессором и предложили G7 заставить ее совместными усилиями уважать мировой порядок.
Ранее сообщалось, что источник в ЕС назвал слабостью приглашение России в G7.