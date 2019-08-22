Порошенко и Вакарчук захотели работать в комитете Рады по внешней политике

Экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук изъявили желание работать в Верховной раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что кандидатуры Порошенко и Вакарчука были поданы в комитет фракциями «Европейская солидарность» и «Голос».

До этого стало известно, что комитет Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

Ранее сообщалось, что Порошенко покинул Украину.