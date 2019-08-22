Путин оценил идею возвращения России в Совет Европы

Президент России Владимир Путин оценил перспективы возвращения России в Совет Европы. Об этом сообщает RT.

Российский лидер заявил, что страну хотят видеть в организации, однако Россия может обойтись без участия в нем.

«Мы туда не рвемся», — отметил Путин.

Он добавил, что нежелание сделать Россию членом Совета Европы не даст возможность ее участникам сделать «единую Европу от Лиссабона до Владивостока», как ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению президента России, странам стоит относиться друг к другу непредвзято, оценивать события, которые происходят в других странах, объективно, а также совместно искать пути решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ранее Россия пообещала вернуть долг Совету Европы.