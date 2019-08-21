Россия и Украина приступила к финальной стадии обмена заключенными

Россия и Украина готовятся к финальной стадии обмена заключенными, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что на Украину будут отправлены моряки, которые были задержаны в Керченском проливе осенью 2018 года. Информацию подтвердил украинский дипломат при условии анонимности. Кроме того, помимо возвращения всех моряков в украинское государство могут вернуться и другие заключенные.

Источник сообщил, что договоренность по теме обмена моряками и заключенными была достигнута. Данная тема обсуждалась президентом России Владимир Путин и его украинским коллегой Владимиром Зеленским еще при первом разговоре, который состоялся 11 июля по инициативе главы Украины.

Уточняется, что возвращение заключенных и осужденных на родину должно состояться до конца августа. Информацию о том, что процесс обмена запущен, также подтвердил украинский дипломат.

Также отмечается, что России может быть возвращен бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский. Он был арестован в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Вышинский является гражданином РФ.

Ранее на Украину вернули собаку задержанных в России моряков.