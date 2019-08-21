Путин раскрыл свое отношение к возвращению России в Совет Европы

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы и если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что нежелание принимать Россию в организацию не позволит построить «единую Европу от Лиссабона до Владивостока», о которой так часто идет речь.

Путин добавил, что странам стоит относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать события в странах и совместно искать решения вопросов, которые представляют взаимный интерес. Во многом это возможно в рамках европейских институтов.

Ранее Макрон напомнил о роли Франции в возвращении России в Совет Европы.