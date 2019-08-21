Путин рассказал о беспокойстве из-за испытаний ракеты США

Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит возможность осуществления пусков испытанной США ракеты из Румынии и Польши, сообщает РИА «Новости».

«Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение», - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Путин добавил, что не уверен в том, что американская сторона будет информировать европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится, а это может привести к новым угрозам, на которые Путин считает должным реагировать.

Президент заявил, что в ответ на действия США по испытанию новой ракеты будет отвечать зеркально.

«Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера», — заявил он.

Он отметил, что в данный момент необходимого диалога с США нет. При этом Россия готова к обсуждению данного вопроса с американской стороной, но безопасность России будет надежно обеспечена.

Ранее Пентагон раскрыл подробности испытания запрещенной ракеты.