Трамп вновь выступил за восстановление G8 с участием России

Президент США Дональд Трамп вновь выразил мнение относительно восстановления формата «Большой восьмерки» (G8) с участием России. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, было бы хорошо, если бы Россия там [в составе этого клуба] находилась», — заявил в среду американский лидер.

Отмечается, что с такой речью Трамп выступил в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что представитель ФРГ прокомментировал возможность возвращения России в G8.