В ЕС отреагировали на идею Трампа о передаче Гренландии

Еврокомиссия выступила против передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейской комиссии Наташу Берто.

Как отмечается, ЕС безоговорочно принимает и поддерживает позицию, которую выразили премьер-министр Дании и правительство Гренландии, а именно, — не идти на сделку.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить за Гренландию $600 млн в год.