Le Monde рассказала о шаге Макрона навстречу «глубоко европейской» России

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина в теплой атмосфере, несмотря напряженность, которая сохраняется в двусторонних отношениях по ряду вопросов. Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что при встрече лидера России с президентом Франции и первой леди стороны обменивались улыбками. Решение Макрона пригласить Путина на средиземноморское побережье, которое много значило для видных представителей России, свидетельствует о теплом отношении к великой державе. Результаты встречи не отвечают ожиданиям, но французский глава государства не скрывает желание «вернуть глубоко европейскую» Россию в Европу. По словам Макрона, Европа должна переосмыслить свой суверенитет, поскольку не может быть растворена в Западе, при этом у российской стороны, по мнению автора, нет желания изменить унаследованный после окончания холодной войны порядок.

Во время встречи можно было также увидеть обоюдные выпады, которые свидетельствуют о сохранении напряженности в двусторонних отношениях. Об этом говорят высказывания Путина и Макрона о протестах в Москве и акциях «желтых жилетов» и ситуации в Сирии. Но можно отметить и прогресс в отношении ситуации на Украине, когда Макрон призвал провести саммит «нормандской четверки», а Путин выразил «осторожный оптимизм» в отношении ситуации в стране после избрания президентом Владимира Зеленского.