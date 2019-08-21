«Ъ»: Россия и Украина готовы обменять моряков и заключенных

Россия и Украина готовятся к финальной стадии обмена заключенными, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что на Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны в Керченском проливе осенью 2018 года. Информацию также подтвердил украинский дипломат при условии анонимности.

Согласно имеющейся информации, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждали тему освобождения моряков в ходе их первого разговора, который состоялся 11 июля по инициативе главы Украины. Источник заявил, что по этой теме достигнута договоренность.

Кроме того, помимо возвращая всех моряков в украинское государство могут вернуться и другие заключенные.

По данным «Ъ», России в обмен могут выдать бывшего главного редактора «РИА Новости—Украина» Кирилла Вышинского, который был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене. Вышинский является гражданином РФ.

Ранее сообщалось, что Московский суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам.