Пятеро осужденных граждан Украины могут быть возвращены на родину

Пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в России могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время обсуждается формат этой процедуры.

По информации источника, заключенные могут быть возвращены на Украину для отбывания наказания, назначенного российскими судами.

Уточняется, что официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что Украина пожаловалась на задержание рыбаков.