Мадуро передал послание Путину

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес передала главе МИД России Сергею Лаврову послание для российского лидера Владимира Путина от президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину, Вам, Вашему правительству, Вашему народу за ту поддержку и помощь, — заявила Родригес.

Лавров заверил, что Москва всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас.

«Всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития», — заявил Лавров.

Ранее министры обороны России Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес подписали соглашения о визитах военных кораблей.