Трамп заявил о нелояльности евреев, голосующих за демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскому еврейскому народу нужно быть осведомленными о демократах. Об этом передает AP.

Данное заявление Трамп сделал на фоне его продолжающейся вражды с демократами конгресса США Ильхан Омар из Миннесоты и Рашидой Тлейб из Мичигана, которые являются мусульманками.

Как известно, мусульманские законодатели откровенно критиковали обращение Израиля к палестинцам.

«Куда делась демократическая партия? Как они защищают этих двух людей за государство Израиль?» — отметил Трамп.

По его мнению, любой американские евреи, которые голосуют за демократов, демонстрирует «либо полное отсутствие знаний, либо большую нелояльность».