Депутат Рады призвал Зеленского не бояться встречи с Путиным тет-а-тет

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Украинский депутат Нестор Шуфрич, представляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», призвал украинского президента Владимира Зеленского не бояться встречи с российским коллегой Владимиром Путиным наедине. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

Депутат предложил не бояться встречи с президентом России тет-а-тет.

«И если они о чем-то договорятся, то уже тогда собирать «нормандский формат», а не наоборот», — заявил Шуфрич.

Он также напомнил, что Зеленский заявлял о готовности «и с чертом говорить ради мира на Украине».

Ранее Путин отметил, что проинформирует Макрона о последних контактах с Зеленским, поскольку «в них есть вещи, которые можно обсуждать». Российский лидер добавил, что разговоры с Зеленский внушают «осторожный оптимизм».