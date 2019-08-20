Сальвини заявил, что не боится суда итальянского народа

Глава итальянского МВД и вице-премьер страны Маттео Сальвини заявил, что является свободным человеком и не боится народного суда. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого премьер Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку. Он отметил, что Сальвини стал причиной возникновения политического кризиса в стране, так как нарушил свои обязательства и преследует личные и партийные интересы.

В ответ на это вице-премьер отметил, что не боится суда итальянцев и повторил бы все, что сделал.

«Тот, кто боится суда итальянского народа, не является свободным человеком», — подчеркнул Сальвини.

Ранее премьер Италии заявил об уходе с поста.