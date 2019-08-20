Макрон назвал Россию глубоко европейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в фейсбуке пост на русском языке, в котором назвал Россию «очень глубоко европейской страной» после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон считает, что будущее России связано Европой.

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — отметил французский лидер.

Макрон отметил видимый прогресс в политических и экономических вопросах, а также отметил усилия, которые прилагаются для развития франко-российских отношений.

Лидер уверен в том, что благодаря многостороннему переустройству получится разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.

Ранее Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным.