Макрон назвал Россию глубоко европейской страной
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Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в фейсбуке пост на русском языке, в котором назвал Россию «очень глубоко европейской страной» после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Макрон считает, что будущее России связано Европой.
«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — отметил французский лидер.
Макрон отметил видимый прогресс в политических и экономических вопросах, а также отметил усилия, которые прилагаются для развития франко-российских отношений.
Лидер уверен в том, что благодаря многостороннему переустройству получится разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.
Ранее Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным.