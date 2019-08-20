В МИД Китая заявили о готовности работать с РФ против внешних вмешательств

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что КНР готов объединить с российской стороной усилия и противостоять вмешательству во внутренние дела со стороны внешних сил. Об этом сообщает РИА «Новости»..

По его словам, китайская и российская сторона разделяют общие интересы в вопросах защиты госсуверенитета. Он отметил, что Китай хочет работать с Россией и не допустить вмешательств внешних сил в дела стран.

«Китайская сторона готова вместе с Россией... перенимать опыт в вопросах, представляющих взаимный интерес», — добавил Шуан.

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