FAZ: дипломатический ледниковый период между Макроном и Путиным закончился

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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет более тесного сотрудничества с Россией и совместного создания новой архитектуры безопасности. Ради этого он закончил «дипломатический ледниковый период» в отношениях с российским коллегой Владмиром Путиным. Об этом пишет Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газета отмечает, что Путин старался угодить принимающей стороне. Так, он необычно долго отвечал на вопросы прессы, стоя рядом с Макроном, и в том числе высказался о протестах в Москве, инциденте под Северодвинском и ситуации в Сирии. Приглашение Путина Марконом накануне саммита G7 должно стать жестом доброй воли. Возвращение России в этот международный клуб невозможно из-за ситуации на Украине, но поведение французского президента сигнализирует о готовности к диалогу.

Отмечается, что во Франции надеются, что избрание на Украине нового президента придаст новую динамику встречам в «нормандском формате». Несмотря на длинный список разногласий, Макрон назвал Россию европейской страной. При этом отмечается, что во Франции по-разному смотрят на то, имеет ли смысл диалог с российской стороной.