Эксперт прокомментировал слова Макрона о европейском будущем России

Ведущий сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал слова президента Франции о европейском будущем России, сообщает Nation News.

По его мнению, Франция считает, что сейчас идет переформатирование международного порядка.

Он пояснил, что Европе выгодно сближение с Россией: это позволит европейским странам добиться стабильности в военной, экономической и других сферах. В связи с этим, французы заинтересованы в сближении России и Европы.

Поэтому он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон говорит с российским лидером Владимиром Путиным от лица всей Европы.

Эксперт подчеркнул, что переговоры прошли в духе публикации о европейском будущем России, которую Макрон ранее сделал в своем фейсбуке.