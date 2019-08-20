Президент Франции написал по-русски о европейском будущем России
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Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в фейсбуке пост на русском языке.
В посте он назвал Россию глубокоевропейской страной.
«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — заявил лидер Франции.
Макрон отметил видимый прогресс в политических и экономических вопросах, а также отметил усилия, которые прилагаются для развития франко-российских отношений.
Французский президент выразил уверенность в том, что в результате такого многостороннего переустройства удастся разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.
Ранее встреча Путина и Макрона завершилась во Франции. Отмечается, что дипломатическая встреча продолжалась 3,5 часа.