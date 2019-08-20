КНДР предостерег Южную Корею о последствиях совместных с США военных учений

КНДР сообщила Южной Кореи, что проведение совместных с США военных учений будут иметь последствия. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Пхеньяна.

Северокорейская сторона назвала такое действие своих соседей неумным, при этом отметив, что за него придется заплатить.

В Сеуле считают, что военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов являются недопустимой военной провокацией и откровенным враждебным актом вторжения в США.

Ранее военные Южной Кореи обвинили КНДР в проведении испытаний баллистических ракет малого радиуса действия.