Помпео сожалеет об освобождении иранского танкера в Гибралтаре

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединеннные штаты сожалеют насчет решения властей Гибралтара об освобождении иранского танкера Grace 1. Об этом передает телеканал Fox News.

По заявлению Помпео, Тегеран потенциально может получить средства от продажи нефти, перевозимой танкером.

Госсекретарь США отмечает, что деньги от этого пойдут на финансирование иранского Корпуса стражей исламской революции, в связи с чем КСИР будет больше

благосостояния и ресурсов для продолжения своей кампании террора.