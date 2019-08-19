Джонсон предложил Туску изменить соглашение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил шансы «бэкстопа» в рамках предстоящего выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Бэкстоп», который означал режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit, может выйти из условий соглашения.

Джонсон призвал стороны найти другое решение данного вопроса, а также заявил, что важным является факт отсутствия жестких границ между территориями. О таком предложении Джонсон написал в письме председателю Европейского совета Дональду Туску.

Премьер Британии подчеркнул, что правительство страны не будет вводить проверки, контроль, а также устанавливать инфраструктуру на границах с Северной Ирландией и Ирландией.

Ранее сообщалось, что треть британцев поддержали «жесткий» Brexit.