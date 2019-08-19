Путин отметил любезность Макрона, разместившего россиян в тени

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за размещение российской делегации в тени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин назвал французского президента любезным.

Российский лидер заявил, что постарается быть кратким, поскольку сам Макрон сел на солнечной стороне.

Он также заявил, что некоторые вещи все таки должен обсудить боле детально.

Ранее сообщалось, что Макрон выразил надежду на диалог с Путиным насчет ДРСМД.

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