Стало известно, когда пройдет заседание комиссии по вмешательству в дела РФ

Стала известна дата первого заседания комиссии по вопросам иностранного вмешательства в дела России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат нижней палаты парламента.

Согласно имеющимся данным, оно состоится 23 августа.

Отмечается, что комиссию возглавит председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В ее состав вошли шесть представителей фракции «Единая Россия» и по два представителя от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Комиссия займется анализом и исследованием фактов вмешательства.

Ранее спикер нижней палаты Госдумы рассказал о работе комиссии.