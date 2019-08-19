Макрон процитировал Достоевского на встрече с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках деловой встречи с президентом России Владимиром Путиным процитировал писателя Федора Достоевского. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что французский лидер выбрал отрывок из романа «Подросток».
Макрон процитировал произведение, когда говорил о роли России в Европе.
«Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем», — сказал Макрон.
Уточняется, что французский президент в ходе пресс-конференции вспоминал и других русских писателей: Владимира Набокова, Ивана Тургенева и Александра Солженицына.
Ранее сообщалось, что Макрон заявил о важности встречи с Путиным.
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