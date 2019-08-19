Президент России Владимир Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет российского лидера приземлился в Марселе. Далее Путин отправится в город Борм-ле-Мимоза департамента Вар. Там расположена летняя резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона - форт Брегансон, где и пройдет встреча лидеров.

Уточняется, что его прибытие на средиземноморское побережье Прованса ожидается через час.

Ранее FT рассказала о критике Макрона за встречу с Путиным. Их встреча состоится накануне саммита G7 в Биаррице. Лидер Франции попытается убедить коллегу из России, что улучшение отношений со странами Запада поможет восстановить место РФ среди промышленно развитых стран.