Депутаты прервут отпуска ради вопросов иностранного вмешательства в дела РФ

В Государственной думе появится межфракционная комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что депутаты, вошедшие в состав комиссии, прервут свои отпуска ради незамедлительного начала работы. Комиссия займется анализом и исследованием фактов вмешательства. На основе ее выводов могут быть подготовлены поправки в законодательство.

Уточняется, что материалы, с которыми будет работать комиссия, уже поступают в Госдуму. На заседания будут приглашаться иностранные журналисты и дипломаты.

По имеющейся информации, комиссию возглавит председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В ее состав вошли шесть представителей фракции «Единая Россия» и по два представителя от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Ранее сообщалось, что Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы.