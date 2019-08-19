Депутаты прервут отпуска ради вопросов иностранного вмешательства в дела РФ

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Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании... Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
РИА «Новости»

В Государственной думе появится межфракционная комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что депутаты, вошедшие в состав комиссии, прервут свои отпуска ради незамедлительного начала работы. Комиссия займется анализом и исследованием фактов вмешательства. На основе ее выводов могут быть подготовлены поправки в законодательство.

Уточняется, что материалы, с которыми будет работать комиссия, уже поступают в Госдуму. На заседания будут приглашаться иностранные журналисты и дипломаты.

По имеющейся информации, комиссию возглавит председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В ее состав вошли шесть представителей фракции «Единая Россия» и по два представителя от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Ранее сообщалось, что Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы.