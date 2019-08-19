Трамп посоветовал Ирану не нападать на судна США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иранской стороне лучше не трогать американские судна на воде. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, до этого Иран не забирал судна страны, и он настоятельно советует этого не делать и в будущем.

Также президент США считает, что иранская сторона хочет поговорить с США об танкере страны, который задержали в Гибралтаре, но не знает, как начать диалог.

«Иран не знает, как начать [переговоры], потому что они гордый народ», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что задержанный властями Гибралтара танкер с иранской нефтью Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием.