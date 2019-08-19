Трамп посоветовал Ирану не нападать на судна США
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иранской стороне лучше не трогать американские судна на воде. Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, до этого Иран не забирал судна страны, и он настоятельно советует этого не делать и в будущем.
Также президент США считает, что иранская сторона хочет поговорить с США об танкере страны, который задержали в Гибралтаре, но не знает, как начать диалог.
«Иран не знает, как начать [переговоры], потому что они гордый народ», — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что задержанный властями Гибралтара танкер с иранской нефтью Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием.