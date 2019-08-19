Трамп официально подтвердил желание купить Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что до этого действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Трамп сделал официальное признание, выступив перед журналистами.

Как отметил глава США, вопросом покупки острова он интересовался стратегически.

«Но это не тема номер один в повестке дня», - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что власти отказались продавать Трампу Гренландию.

До этого в СМИ писали, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. По некоторым данным, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.