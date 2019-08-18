Кличко попросил Зеленского не лишать Киева денег

Мэр Киева Виталий Кличко написал обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а также премьеру Владимиру Гройсману. Об этом сообщает «Страна.Ua» со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, в своем обращении Кличко попросил не лишать столицу денег, которые госбюджет Украины выделил на программы социально-экономического развития общин.

В обращении киевский мэр выразил обеспокоенность и призвал вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом главы государства направления из госбюджета средств местным бюджетам.

«Эти средства — 10 млрд гривен — предусмотрены в госбюджете на 2019 год, и общины ожидают их получения», — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что эти средства важны общинам для того, чтобы воплотить важные для города проекты, в том числе строительство школ, детсадов, благоустройство улиц и обустройство медицинских учреждений.

Кроме того, мэр уточнил, что офис Зеленского не имеет права лишать город средств, которые были предусмотрены госбюджетом.

Ранее Кличко дал показания по делу о взятке главы офиса Зеленского.