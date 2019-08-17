Глава РАН назвал темы переговоров Путина с Макроном

Глава Центра французский исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский назвал два события, которые французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудят в ходе переговоров 19 августа. Об этом сообщает НСН.

По его словам, есть несколько основных политических событий. Одно из них — относительно смены власти на Украине. Он пояснил, что главы государств обсудят недавние перестановки в Раде.

Кроме того, добавил он, Макрон и Путин затронут тему возобновления диалога в нормандском формате по поводу Донбасса, к чему в последнее время призывает украинский лидер Владимир Зеленский.

«Естественно, и Париж, и Москва хотели бы посмотреть, что можно сдвинуть с места», — пояснил Рубинский.

Помимо этого, отдельным событием стоит вопрос об украинских моряках, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудят международную проблематику и сотрудничество с ЕС.