Журналист подаст в суд на Белый дом из-за лишения аккредитации

Политический аналитик телеканала CNN Брайан Карем планирует подать в суд на Белый дом. Об этом он написал в твиттере.

Отмечается, что поводом для иска послужило тридцатидневное приостановление работы пропуска журналиста на мероприятиях для сотрудников СМИ. Также Карем сообщил имя своего адвоката — Теда Ботруса.

Кроме того, он выразил свое недовольство относительно решения Белого дома. По словам журналиста, решение администрации президента США Дональда Трампа противоречит американским законам. Он считает, что действующий лидер страны и его аппарат создают атмосферу враждебности и насилия по отношению к журналистам, с которой нельзя мириться.

Карен настаивает на том, что данными мерами власть хочет подавить свободу прессы и прервать передачу важной информации американскому народу.

Ранее Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.