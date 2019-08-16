Оппозиция поддержит партию Зеленского в изменении конституции о статусе Донбасса

Глава политсовета партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ее представители готовы помочь партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» изменить конституцию о статусе Донбасса. Об этом передает телеканал «112 Украина».

По его словам, «Оппозиционная платформа» поможет партии Зеленского закрепить в конституции страны особый статус Донбасса.

Медведчук отмечает, что реализовать данную меру возможно.

Как уточняется, две партии способны внести изменения о статусе Донбасса в конституцию Украины, так как в их составе в Раде будет свыше 300 голосов, необходимых для этого действия.

Ранее Медведчук заявил, что Рада должна подготовить основу для мирного урегулирования в Донбассе.