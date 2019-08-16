Захарова отреагировала на слова Болтона о краже Россией технологий у США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он обвиняет Россию в краже американских ракетных технологий. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Захарова призывает всех посчитать, какие и технологии и сколько их своровали США у различных стран мира.

При этом она просит прислать ей факты из истории и современности об этом для их обобщения.

Также Захарова отмечает, что США своровали здания генерального консульства России, торгового представительства в Вашингтоне, резиденции генерального консула в Сан-Франциско и другие объекты.

«Выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — добавляет Захарова.

Ранее Болтон обвинил Россию в краже технологий США для создания гиперзвукового оружия.