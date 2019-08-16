Трамп заявил о намерении Ирана заключить новую сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Ирана достигнуть новых договоренностей с США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на новую сделку с США Тегеран вынуждают санкции Вашингтона.

«Санкции не приносят Ирану добра», — подчеркнул Трамп.

Уточняется, что ранее американский лидер неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Ираном. Он также говорил о намерении заключить новый договор с Тегераном.

Ранее сообщалось, что в МИД Ирана отказались от переговоров с США.