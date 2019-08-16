Вице-спикер Крыма оценил стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Вице-спикер Крымского полуострова Владимир Бобков оценил новую стратегию Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса. Уточняется, что это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в данных регионах.

По словам Бобкова, данная стратегия является бессмыслицей и актом популизма, вызывающем иронию.

Он отметил, что властям Украины следовало бы закончить боевые действия в зоне разграничения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также начать выстраивать цивилизованные отношения с Крымом.

«Пока вместо какой-либо реальных действий, направленных на созидание, киевские власти демонстрируют политику в чистом виде», — подчеркнул Бобков.

Кроме того, вице-спикер посоветовал Украине разработать стратегию развития собственного государства, которое последние 30 лет развивается хаотично, заключил он.

Ранее в команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.