Кампанию в Мосгордуму использовали для создания проблемы в обществе, заявили в ЦИК

Зампред ЦИК России Николай Булаев заявил, что «некоторые» использовали избирательную кампания в Мосгордуму для того, чтобы создать проблему в обществе, передает РИА «Новости».

«В этом году некоторые использовали возможность участия в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические вещи», - сказал он на пресс-конференции, посвященной завершению регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107).

При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.