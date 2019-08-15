Лавров рассказал о ситуации с подписанием мирного договора России и Японии

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о ситуации с подписанием мирного договора между Россией и Японией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что подписание соглашения замедляется тем, что власти Японии не признают принадлежность Курильских островов России по итогам Второй мировой войны.

Лавров подчеркнул, что несмотря на это ситуация с подписанием не является тупиковой.

«Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом, для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны...», — сказал Лавров.

Министр добавил, что российское представительство руководствуется поручениями президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами.