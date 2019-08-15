Жириновский заявил о попытках Зеленского повторять за Путиным

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пытается повторять действия главы России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жириновский напомнил, что до этого Зеленский решил упростить получение гражданства Украины для россиян в ответ на аналогичные действия Путина в отношении украинцев.

«Это попытка повторять наши решения», — подчеркнул Жириновский.

Однако политик считает, что желающих получит российский паспорт будет больше, чем россиян, захотевших стать частью украинского народа. В качестве аргумента он назвал низкий уровень жизни на Украине и запрет на использование русского языка.

Ранее Жириновский предложил сбивать военные самолеты НАТО.