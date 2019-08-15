Болтон: Трамп уверен в хороших отношениях с Путиным

Помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава страны Дональд Трамп уверен, что имеет хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, глава Соединенных Штатов верит в то, что смог создать хорошие личные отношения Путиным.

Болтон подчеркнул, что это является его сугубо личным мнением.

»[Трамп] надеется, что его личные отношения [с Путиным] приведут к чему-то большему», — заключил Болтон.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири.