В комитете Госдумы ответили на заявление украинского депутата о русском языке

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича о том, что русский язык не считается иностранным на Украине, и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний, сообщает RT.

По его словам, для большинства на Украине русский язык является родным, поэтому многим в парламенте будет удобнее выступать на нем.

«Если на Украине хотят, чтобы депутаты говорили ярко, откровенно и имели возможность четко донести свою точку зрения до избирателей, им необходимо предоставить право выступать на русском языке», — заявил он.

По его мнению, было бы логично, если бы в Верховной раде предоставили возможность выступления на русском языке.

Ранее депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным.