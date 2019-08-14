Кличко дал показания по делу о взятке главы офиса Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по делу о подкупе главы офиса президента Украины Андрея Богдана на $20 млн с целью остаться на посту главы столицы. Об этом сообщает «112.ua».

«Подобные высказывания руководителя Офиса Президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений», — заявил Кличко.

Мэр Киева считает, что Богдану стоило сначала обратиться в правоохранительные органы, а не выходить с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что украинцы требуют отставки Кличко у здания Кабмина.