FAZ рассказала о возвращении Меркель из отпуска

__is_photorep_included10791278: 1

Немецкий канцлер Ангела Меркель вернулась из отпуска на политическую сцену. В Берлине ей предстоят неспокойные времена. Об этом пишет Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что во время встречи с горожанами в Мекленбурге-Передней Померании один из местных политиков обратился к канцлеру и заявил, что она привела страну к диктатуре, права человека ограничиваются, а свободы слова нет. Он также поинтересовался, не чувствует ли себя Меркель ответственной за то, что своей миграционной политикой расколола страну. Прежде чем канцлер повторила то, что уже говорила о миграционной политике, она обратила внимание на то, что у этого человека есть возможность сидеть в первом ряду и задать ей такой вопрос. Ее слова присутствующие встретили аплодисментами. Во время встречи с немцами в городе Штральзунд Меркель не казалась обеспокоенной нестабильностью в политической жизни страны и заметила, что нельзя каждое утро вставать и задаваться вопросом, будешь ли вечером в составе правительства.

Согласно материалу, политик немного рассказала и о себе. Она призналась, что у нее никогда не было домашнего питомца, но она бы хотела его иметь. Даже жаба кажется ей интересным животным. Также ее спросили, что смогут о ней через 50 лет прочитать в школьном учебнике. «Она старалась», — ответила Меркель.