Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

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Лидер партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков Лидер партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков
Лидер партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков
РИА «Новости»

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, депутаты Верховной рады должны выступать исключительно на украинском языке.

Разумков отметил, что постарается не прибегать к практике отключения микрофона спикеру за выступление на русском языке.

Он также призвал депутатов Рады придерживаться закона о регламенте, добавив, что «закон есть закон».

Ранее сообщалось, что депутаты новой Рады поспорили из-за русского языка.