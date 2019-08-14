Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, депутаты Верховной рады должны выступать исключительно на украинском языке.

Разумков отметил, что постарается не прибегать к практике отключения микрофона спикеру за выступление на русском языке.

Он также призвал депутатов Рады придерживаться закона о регламенте, добавив, что «закон есть закон».

Ранее сообщалось, что депутаты новой Рады поспорили из-за русского языка.