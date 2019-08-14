Трамп обсуждал с Путиным отставку Хантсмана

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Посол США в России Джон Хантсман во время интервью на Петербургском международном экономическом... Посол США в России Джон Хантсман во время интервью на Петербургском международном экономическом...
Посол США в России Джон Хантсман во время интервью на Петербургском международном экономическом...
«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обсуждали отставку посла США в России Джонатана Хантсмана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Трамп сообщал Путину о предстоящей отставке посла.

Кроме того, он обещал назвать имя нового кандидата Путину.

Песков также добавил, что на время работы Хантсмана на должности посла США в России выпал сложный период двусторонних отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали нового посла США в России.