Украинцы требуют отставки Кличко у здания Кабмина

У здания Кабинета министров Украины собрались активисты, которые требуют отставки мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что на акции присутствуют около 20 человек.

Они выступают против «тотальной незаконной застройки города», которую проводит Кличко.

Кроме того, согласно требованиям украинцев, это портит культурное наследие и историческую природную среду совместно с зелеными зонами.

Среди жалоб также значится недовольство инфраструктурой города.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины отказался согласовывать увольнение Кличко.