Кабмин Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

Действующий состав кабмина Украины отказался рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом в своем фейсбуке сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Рябчук пояснил, что этот вопрос уже обсудили в правительстве.

«Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — сообщил Рябчук.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.