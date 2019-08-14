Кабмин Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год
Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год
РИА «Новости»

Действующий состав кабмина Украины отказался рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом в своем фейсбуке сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Рябчук пояснил, что этот вопрос уже обсудили в правительстве.

«Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — сообщил Рябчук.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.